Спортният министър не изключи отнемане на лицензите на федерации при нарушения

При установени нарушение в спортните федерации ще бъдат предприети всички необходими мерки, включително и отнемане на лиценз . Това каза пред журналисти в Бургас министърът на младежта и спорта Енчо Керязов. Той говори пред медиите, след като официално откри Световната купа по спортна акробатика в зала "Арена Бургас".

Министър Енчо Керязов откри Световната купа по спортна акробатика в Бургас

"Каквото е необходимо ще бъде направено. Най-важното е състезателите да бъдат спокойни и да не бъдат въвличани в скандали и неприятности", заяви Керязов.

Министърът потвърди, че в момента текат проверки и одити в редица федерации, сред които по вдигане на тежести, борба, кикбокс, ММА и други. Той подчерта, че не желае да дава прибързани заключения, преди да са налице обобщени анализи и конкретни резултати.

"По-важно е отговорът, който дам, да бъде точен и ясен. Ако кажа нещо, за което нямам реална представа, ще бъде емоционално и прибързано", обясни той и добави, че всяко решение трябва да е строго регламентирано, прозрачно и в рамките на закона.

Керязов съобщи, че министерството е поискало достъп до документацията на федерациите, включително до дружествата, свързани с ведомството, и ще бъде извършен вътрешен одит.

По повод събитието в Бургас министърът, който е възпитаник на спортната акробатика, изрази задоволство, че Световната купа се провежда за трета поредна година с подкрепата на Министерството на младежта и спорта. Той призна, че е трябвало да положи немалко воля, за да не се качи на съоръженията по време на церемонията – и го направил единствено от уважение към състезателите.

Над 500 състезатели от 15 държави участват в Световната купа по спортна акробатика в Бургас и в съпътстващия международен турнир "Burgas International Acro Cup". Състезанията бяха открити днес и ще продължат до 31 май.

