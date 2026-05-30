  Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

Александър Божилов спечели златен медал на състезание по триатлон в Румъния

  • 30 май 2026 | 15:18
Националният състезател по триатлон Александър Божилов спечели златния медал на международното състезание по триатлон в румънския курорт Мамая - World Triathlon Development Regional Cup Mamaia, след като триумфира в конкуренцията на над 50 състезатели от 11 държави, съобщиха от Българска асоциация по триатлон.

В престижната международна надпревара участваха представители на Румъния, Турция, Хърватия, Украйна, Естония, Словения, Малта, Молдова, Република Северна Македония, Латвия и България, което превърна състезанието в една от най-силните регионални прояви за сезона.

Участие за България взеха още Борис Андреев - 6 място, Мира Георгиева - 9 място, Анастасия Пейчева - 10 място, Миролюба Ненкова - 13 място, Симеон Бобеков - 25 място и Боян Кирилов - 41 място.

