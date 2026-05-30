Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище "Юрий Гагарин" в Бургас

  30 май 2026 | 10:03
Министърът на младежта и спорта Енчо Керязов посети Спортно училище "Юрий Гагарин" в гр. Бургас, където се запозна със състоянието на материалната база и с текущите дейности по подобряване на условията за обучение и спортна подготовка, информира пресцентърът на ММС.

В момента в училището се извършват дейности по обновяване на сградния фонд със средства от бюджета на Министерството на младежта и спорта и по Плана за възстановяване и устойчивост. За проекта за ремонт и рехабилитация на общежитието са предвидени общо 3 067 150 евро, от които 307 963 евро са осигурени от Министерството на младежта и спорта. Дейностите включват мерки за енергийна ефективност, ремонт на общежитието и обновяване на учебни кабинети.

Учебно-тренировъчният процес се осъществява в спортни бази, собственост на Община Бургас, като част от съоръженията, използвани за подготовка, са предоставени на спортните клубове, към които са картотекирани учениците.

От ръководството на училището посочиха, че през последните 15 години се работи по идеята за изграждане на нова училищна сграда с прилежаща спортна инфраструктура и общежитие. Община Бургас е предоставила безвъзмездно терен за реализиране на проекта, а с решение от 2024 г. е променено предназначението на имота за спортно-образователен комплекс.

Идейният проект предвижда училищна сграда с капацитет до 464 ученици, възможност за двусменен режим на обучение и общежитие с 46 стаи. В проекта са заложени зали за тепихни спортове, отборни спортове, художествена гимнастика, спортна акробатика и открито спортно игрище, фитнес, сауна, парна баня, както и мултифункционално игрище с лекоатлетическа писта.

