  Завърші първият ден от Държавното по фехтовка

Завърши първият ден от Държавното по фехтовка

  • 29 май 2026 | 20:21
Завърши първият ден от Държавното по фехтовка

Днес беше първият ден на Държавното първенство по фехтовка в залата на Националната спортна академия. В отборното класиране при младежи на рапира победители станаха Шумен 1951 в състав Мартин Велев, Езра Гитберг и Георги Младенов. Втори се нареди Олимпик София с Емил Кожухаров, Александър Татарски и Калоян Христов. Третото място зае Ескалибур с Пресиян Бончев, Калоян Конов и Александър Лесковски.

При девойките първото място отново беше за Шумен в състав Мая Александрова, Александра Бъчварова, Лилия Николова и Савина Петров. Втори завърши „Олимпик“ с Божена Лифшиц, Нора Родопска, Габриела Топалова и Бана Щея. На трето място се класира отборът на „Волов“ – Моника Димитрова, Николета Николова и Патриция Чепишева.

При младежи шампион индивидуално на рапира стана Данаил Полишев, втори се класира Александър Татарски, а бронзовите медали спечелиха Диян Николов и Росен Великов. При момичетата златния медал спечели Савина Петрова, среброто остана за Евангелина Велчева, а бронзовите отличия взеха Александра Бачварова и Божена Лифшиц.

Утре от 09:00 часа в залата на НСА продължава Държавното първенство при мъжете и жените на рапира и сабя - индивидуално. От 12:30 е официалното откриване.

