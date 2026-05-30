Шумен 1951 спечели титлата на рапира отборно за младежи в първия ден на Държавното първенство по фехтовка, което се провежда в залата на Националната спортна академия.

Тимът е в състав Мартин Велев, Езра Гитберг и Георги Младенов. Втори се нареди Олимпик София с Емил Кожухаров, Александър Татарски и Калоян Христов. Третото място зае Ескалибур с Пресиян Бончев, Калоян Конов и Александър Лесковски.

При девойките първото място отборно отново беше за Шумен в състав Мая Александрова, Александра Бъчварова, Лилия Николова и Савина Петров. Втори завърши Олимпик с Божена Лифшиц, Нора Родопска, Габриела Топалова и Бана Щея. На трето място се класира отборът на Волов - Моника Димитрова, Николета Николова и Патриция Чепишева.

При младежи шампион индивидуално на рапира стана Данаил Полишев, втори се класира Александър Татарски, а бронзовите медали спечелиха Диян Николов и Росен Великов.

При момичетата златния медал спечели Савина Петрова, среброто остана за Евангелина Велчева, а бронзовите отличия взеха Александра Бачварова и Божена Лифшиц.

Днес Държавното първенство продължава с мъжете и жените на рапира и сабя - индивидуално. От 12:30 е официалното откриване.

