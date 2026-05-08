Илиян Станчев: Когато играем както можем, победата е близо

Утре, Черноломец (Попово) приема едноименния тим на Аксаково. Срещата е от 30-ия кръг на Североизточната Трета лига.

„Знаем си възможностите и ако ги демонстрираме ще се радваме след последния съдийски сигнал. Съперниците също са наясно с потенциала ни. Излизат срещу нас пределно мотивирани. Заключението – няма лесен мач за Черноломец. Притежаваме достатъчно опит, свикнали сме с напрежението и се стремим да се подготвим максимално сериозно за всеки двубой. Когато показваме това, което можем, победата е близо“, коментира пред Sportal.bg Илиян Станчев, спортен директор на Черноломец.