Черноломец срази Септември в Тервел

Черноломец (Попово) победи Септември с 4:0 в Тервел. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Стана интересен двубой, с голови положения пред вратите. Гостите обаче реализираха своите. Те дръпнаха в резултата още в началото. Георги Колев им даде преднина в 5-ата минута. Десетина по-късно, Дани Братоев удвои. Домакините започнаха силно втората част. Петър Георгиев на три пъти имаше възможност да вкара, но не стана. В 72-ата минута, току що влезлия от резервната скамейка Радостин Стоилов направи резултата категоричен. Към края се разписа и Мехмед Сабри.