  Най-младият мениджър в Премиър лийг подписа нов договор

Най-младият мениджър в Премиър лийг подписа нов договор

  • 7 май 2026 | 20:20
Фабиан Хюрцелер подписа нов договор с Брайтън, чийто срок е до лятото на 2029 година. Предишният контракт на германеца бе до 2027-а.

Хюрцелер, който в момента е на 33 години, стана най-младият перманентен мениджър в историята на Премиър лийг, когато бе назначен в Брайтън, идвайки от Санкт Паули през лятото на 2024-та. С работата си той привлече интереса не само на други клубове от Висшата лига, но и на Байер (Леверкузен). С този договор собственикът на Брайтън Тони Блуум обаче парира набезите от външни клубове.

"Обичам да работя за този клуб и да живея града, така че съм щастлив, че подписах този договор. Този дългосрочен ангажимент е чест и само засилва желанието ми да успея в реализирането на нашата обща дългосрочна визия. От самото начало фокусът ни винаги е бил върху изграждането на идентичност, развитието на екипа, предизвикването на установените норми и повишаването на стандартите ни всеки ден. Гордея се с това, което постигнахме досега, и съм още по-развълнуван от това, което предстои", заяви Хюрцелер пред сайта на "чайките".

След 35 мача от сезона Брайтън е осми в класирането на Висшата лига с актив от 50 точки. "Чайките" са само на два пункта от шестата позиция, така че имат всички шансове да се преборят за място в евротурнирите през следващия сезон.

