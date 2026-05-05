Брайтън ще задържи Хюрцелер задълго

Брайтън ще продължи договора на старши треньора Фабиан Хюрцелер, съобщава "Би Би Си". Двете страни вече са се споразумели да удължат контракта на 33-годишния германски специалист, който понастоящем е до 2027 година. Според Фабрицио Романо новото споразумение ще бъде удължено с още три години.

Хюрцелер е начело на английския тим от лятото на 2024-та. Преди това той е бил треньор на Санкт Паули и е бил в щаба на младежкия национален отбор на Германия.

След 35 мача от сезона Брайтън е осми в класирането на Висшата лига с актив от 50 точки. "Чайките" са само на два пункта от шестата позиция, така че имат всички шансове да се преборят за място в евротурнирите през следващия сезон.

