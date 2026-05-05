Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Брайтън
  3. Брайтън ще задържи Хюрцелер задълго

Брайтън ще задържи Хюрцелер задълго

  • 5 май 2026 | 09:43
  • 460
  • 0
Брайтън ще задържи Хюрцелер задълго

Брайтън ще продължи договора на старши треньора Фабиан Хюрцелер, съобщава "Би Би Си". Двете страни вече са се споразумели да удължат контракта на 33-годишния германски специалист, който понастоящем е до 2027 година. Според Фабрицио Романо новото споразумение ще бъде удължено с още три години.

Хюрцелер е начело на английския тим от лятото на 2024-та. Преди това той е бил треньор на Санкт Паули и е бил в щаба на младежкия национален отбор на Германия.

След 35 мача от сезона Брайтън е осми в класирането на Висшата лига с актив от 50 точки. "Чайките" са само на два пункта от шестата позиция, така че имат всички шансове да се преборят за място в евротурнирите през следващия сезон.

Следвай ни:

Още от Футбол свят

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

Ултрасите на Лацио и Интер ще бойкотират сблъсъка между двата тима

  • 5 май 2026 | 07:04
  • 2058
  • 0
Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

Защитник на Рома е в полезрението на Барселона

  • 5 май 2026 | 06:33
  • 2306
  • 0
Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

Грандовете в Англия влизат в битка за Рафаел Леао

  • 5 май 2026 | 06:02
  • 4098
  • 2
Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

Барселона печели битката за подписа на Бернардо Силва

  • 5 май 2026 | 05:34
  • 4486
  • 1
Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

Напрежението в Реал продължава да расте, испанските играчи са "на нож" с Арбелоа

  • 5 май 2026 | 05:03
  • 5014
  • 4
Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

Гасперини: В добра позиция сме, но не можем да си позволим грешки

  • 5 май 2026 | 04:28
  • 2507
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

Колосална опашка за "златен" билет на "Герена"

  • 5 май 2026 | 10:49
  • 929
  • 0
Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

Арсенал и Атлетико Мадрид посягат към към мечтания финал

  • 5 май 2026 | 07:31
  • 3673
  • 8
78 години ЦСКА!

78 години ЦСКА!

  • 5 май 2026 | 09:12
  • 2110
  • 58
Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

Апоел и Реал Мадрид продължават битката от плейофите в "Арена Ботевград"

  • 5 май 2026 | 06:11
  • 5167
  • 5
Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

Везенков и компания гостуват в Княжеството с мисията да довършат Монако

  • 5 май 2026 | 06:44
  • 4194
  • 0
Левски предлага нов договор на Сангаре

Левски предлага нов договор на Сангаре

  • 5 май 2026 | 07:57
  • 8736
  • 21