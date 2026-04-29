Брайтън ще строи стадион изцяло за женски футбол

Английският футболен клуб Брайтън представи плановете си за строеж на първия нов стадион в Европа, който ще бъде използван само от женски отбор, съобщава агенция Ройтерс. Капацитетът на съоръжението ще бъде за 10 хиляди души и то ще бъде открито за началото на сезон 2030/2031.

Стадионът ще бъде разположен непосредствено до мъжкия "Американ Експрес" и ще бъде един от трите в световен мащаб, който е изцяло на разположение на женски отбор. Другите са американски - в Канзас Сити и в Денвър.

"Това ще ни помогне да изпълним амбициите ни да изградим силен отбор не само в женското първенство, а и на европейската сцена. С новия стадион се надяваме също така да привлечем служители на високо ниво и страстни фенове", заяви директорът на женския отбор Зоуи Джонсън.

