От Манчестър Юнайтед отрекоха спекулациите за Куня

Нападателят на Манчестър Юнайтед Матеус Куня все пак ще има възможност да играе за клуба в оставащите мачове до края на сезона, след като от “Олд Трафорд” категорично са отрекли всякакви появилите се по-рано твърдения, информира английската преса. Тази сутрин медии в Бразилия и Португалия съобщиха, че Бразилската футболна федерация е постигнала договорка с шефовете на “червените дяволи” Куня да не играе повече през тази кампания и да получи допълнителна почивка, за да е напълно готов за предстоящото Световно първенство. Бразилското острие лекуваше травма, която го извади от игра за мача с Брентфорд, но той се завърна срещу Ливърпул, където отбеляза и гол.

Куня бе привлечен от Манчестър Юнайтед през миналото лято срещу около 75 милиона евро. До момента през кампанията той е записал 9 гола и 4 асистенции в 33 мача и се очаква да бъде един от основните нападатели на Бразилия за предстоящото Световно първенство в САЩ, Канада и Мексико. До този момент той има общо 21 мача с екипа на “селесао”, в които е записал само един гол и две асистенции.

