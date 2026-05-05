Един от основните футболисти на Манчестър Юнайтед няма да играе повече този сезон

Нападателят на Манчестър Юнайтед Матеус Куня няма да играе повече до края на сезона, твърдят различни източници като “ESPN Brazil” и “Манчестър Ивнинг Нюс”. Причина за това не е контузия, а договорка между Бразилската футболна федерация и “червените дяволи”, според която футболистът ще получи почивка в последните няколко седмици от сезона, за да бъдат избегнати контузии. Нападателят имаше физически проблеми в последните няколко седмици, но се завърна при победата в дербито с Ливърпул, в което се отличи с попадение.

Този успех ознаменува и постигането на основната цел на Манчестър Юнайтед за тази кампания, а именно гарантирането на място в зона Шампионска лига. Именно достигането на целта пред отбора ще даде възможност на повече лавиране от страна на Майкъл Карик в последните мачове на тима до края на сезона, както и някои от основните футболисти на отбора да получат почивка преди предстоящото Световно първенство това лято.

Снимки: Gettyimages