Бивш мениджър от Премиър лийг нарече Роберто Де Дзерби „задник“

Настоящият селекционер на Канада и бивш мениджър на Лийдс, Джеси Марш, определи наставника на Тотнъм Роберто Де Дзерби като „задник“. Мнението за италианския наставник беше противоречиво по време на престоя му в Марсилия, най-вече заради публичната му подкрепа за Мейсън Грийнууд. Нападателят се присъедини към френския клуб през лятото на 2024 г. от Манчестър Юнайтед, две години след като беше арестуван по подозрение в изнасилване, нападение и принудително поведение.

Кралската прокуратура свали обвиненията на следващата година, позовавайки се на оттеглянето на ключови свидетели и появата на нови материали, а самият футболист отрече всички обвинения. Докато беше в Марсилия, Де Дзерби определи Грийнууд като „добро момче“, а след като пое Тотнъм и се сблъска с негативни реакции от фенове, настоя, че „никога не е искал да омаловажава проблема с насилието над жени“.

Тотнъм шокира Астън Вила и излезе над чертата

Друг случай, който предизвика напрежение около него в Марсилия, беше яростната му конфронтация с един от играчите му на тренировъчното игрище миналия сезон. Тогава той и халфът Исмаел Коне трябваше да бъдат разтървавани от съотборници. На видеозапис се вижда как Коне губи топката по време на тренировка, а Де Дзерби раздразнено казва: „О, боже мой, като казвам по-малко докосвания, значи по-малко докосвания“.

„Не мога да играя така, отивай под душа“, добавя Де Дзерби. „Отивай под душа, Исма, ние сме Олимпик Марсилия“, казва той, насочвайки канадския национал към съблекалнята. Докато Коне се отдалечава, Де Дзерби крещи след него: „Обади се на агента си, обади се на агента си, да идва тук“, повтаряйки изречението.

Вижда се как Коне се обръща в отговор на коментара, а Де Дзерби крещи „Влизай вътре“, докато халфът отвръща: „Нищо не съм казал“. Членове на треньорския щаб и играчи се намесват, заставайки между Коне и Де Дзерби, докато скандалът заплашва да ескалира.

Де Дзерби: Момчетата трябваше да "умрат" на терена и го сториха

В документалния филм, който показва кадрите, Де Дзерби твърди, че разликата в нивото на Коне е била „твърде голяма“, за да може халфът да играе за клуба.

„Той е един от играчите с най-голям потенциал в Олимпик Марсилия, но невинаги се държеше добре“, казва Де Дзерби пред авторите на филма. „Някой, който имаше твърде големи възходи и падения за играч, готов за Олимпик Марсилия.“

Марш обаче вижда нещата по различен начин. Мениджърът на Канада, който беше начело на Лийдс между 2022 и 2023 г., защити своя играч, като същевременно атакува Де Дзерби.

Конър Галахър: Де Дзерби е страхотен, той сплоти отбора

„Не му беше лесно с Де Дзерби в Марсилия“, каза Марш. „Де Дзерби беше истински задник с него, но той остана силен. Никога не се усъмни в себе си. Намери нова среда и вижте го как процъфтява днес. Повтарям: Де Дзерби се държа с него като истински задник. Когато поех юздите на Канада, смятах, че Исмаел е суров играч, но пълен с талант. Оттогава съм говорил много с него за дисциплина и концентрация, както и за всичко, което това предполага в ежедневието му: диетата, навиците му за сън, начина му на трениране, начина му на игра, както и цялостната му интелигентност. Той отиде в Италия, за да играе за новоизгрял отбор в много организирана лига, и изигра невероятно важна роля в този тим, като направи отличен сезон. Вижте какъв напредък успя да постигне въпреки трудностите.“

Коне беше първият трансфер на Де Дзерби в Марсилия миналото лято, като 23-годишният играч се присъедини от Уотфорд срещу 15 милиона паунда. Само шест месеца след пристигането си, след като записа осем мача в лигата, Коне беше даден под наем на друг отбор от Лига 1 – Рен. Сега той играе за Сасуоло, където е отбелязал шест гола в 33 мача през този сезон.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages