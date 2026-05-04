Синът на знаков треньор на Локо (Сф) става шеф в "Надежда"

Ново лице се очаква да започне работа в Локомотив (София). Фамилията му обаче е повече от позната и знакова в "Надежда". Синът на славния старши треньор на червено-черните Стефан Грозданов – Йордан ще заеме пост в клуба, съобщава "Тема Спорт". Той е гласен за позицията административен директор. За последно Йордан Грозданов, който е и популярен телевизионен коментатор, работеше в Пирин (Благоевград), а преди това беше и в БФС.

Както е известно, наскоро баща му Стефан празнува 80-годишен юбилей. В "Надежда" предстоят сериозни ръководни рокади. Както е известно, изпълнителният директор Ивайло Котев подаде оставка. Очакванията са мястото му да бъде заето от друг бивш наставник на Локомотив – Димитър Васев. Неговият син Даниел пък наскоро беше обявен за спортен директор. Предстои и раздяла с техническия шеф – легендата Бойчо Величков, който през години бе изпълнителен и спортен директор.