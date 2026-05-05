Среща между лидерите на долната половина

Локомотив (София) посреща Ботев (Враца) във втория мач от програмата на efbet Лига във вторник. Двубоят на стадион "Локомотив" е от XXXIII кръг на efbet Лига и ще започне с първия съдийски сигнал на Антонио Антов в 20:00 часа.

И двата отбора започнаха в плейофната фаза с реми и победа, което им отрежда водеща позиция във втората половина. Локомотив записа реми 1:1 срещу Септември (София) в последния мач на Станислав Генчев начело на отбора. Специалистът си тръгна, защото не успя да изпълни целта, поставена от ръководството - място в топ 8. След това "железничарите" отнесоха Добруджа насред Добрич с 3:0 в дебюта на Александър Георгиев начело на тима.

Същевременно Ботев (Враца) срази с 2:1 Спартак (Варна) под Околчица, засилвайки "соколите" по урвата. Преди това момчетата на Тодор Симов направиха 1:1 срещу Славия в столичния квартал "Овча купел", където гръмна голям скандал между боса на "белите" Венцеслав Стефанов и агитката на домакините. На пръв поглед и врачанският отбор, и Локомотив, са далеч от опасната зона и доиграват сезона с мисъл за лятната подготовка и подсилването на следващата кампания.

Половин дузина играчи на Локо (София) са с неясно бъдеще

Локомотив (София) - Ботев (Враца)

Съдия: Антонио Антов

Начало: 20:00 часа

Стадион: "Локомотив", София