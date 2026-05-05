Донков фаворит за Локомотив (Сф)

Георги Донков е фаворит да застане начело на Локомотив (София), пише "Тема Спорт". 55-годишният специалист в момента е без отбор, като за последно бе част от щаба на Илиан Илиев в националния тим. Юношата на Левски има Про лиценз, но не е работил като старши треньор. През последните години Донков бе помощник на Петър Хубчев. Двамата работиха заедно в представителния тим на България и на "Герена".

Очаква се Локомотив да обяви до дни името на новия треньор. Сред кандидатите, които са били обсъждани за заместник на Станислав Генчев, още са Николай Митов, Явор Вълчинов, Георги Чиликов и Александър Томаш. Последните двама обаче са отпаднали като опции. В момента червено-черният тим е воден временно от мениджъра на школата Александър Георгиев. Той дебютира начело на тима с победа с 3:0 над Добруджа в Добрич.