Салихамиджич: Не е нужно Байерн да води с 3:0 на полувремето, за да елиминира ПСЖ

Бившият футболист и спортен директор на Байерн (Мюнхен) Хасан Салихамиджич сподели очакванията си за това как баварският гранд ще победи Пари Сен Жермен в реванша от полуфиналите на Шампионската лига. Първата среща завърши при резултат 5:4 в полза на парижани.

"С дванадесетия играч по трибуните и с "Алианц Арена" като непревземаема крепост, ние имаме явно предимство у дома и твърдо вярвам, че Байерн ще продължи напред", заяви Салихамиджич.

«Нашите играчи са в топ форма, те побеждават и дори обръщат почти загубени мачове. Не трябва да си оказват допълнителен натиск в мача срещу ПСЖ. Не е нужно да водим с 3:0 на полувремето – ще го направим благодарение на силните си страни в заключителната фаза на двубоя", добави бившият босненски национал.



Реваншът между Байерн и ПСЖ е утре от 22:00 часа.

Hasan Salihamidžić: "With the twelfth man in the stands and the Allianz Arena as a fortress, we have a clear home advantage, and I firmly believe that FC Bayern will advance. Our players are in top form; they are winning and even turning around almost lost matches. They shouldn't… pic.twitter.com/IM7zqmCYLR — Bayern & Germany (@iMiaSanMia) May 5, 2026

