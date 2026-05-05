  Салихамиджич: Не е нужно Байерн да води с 3:0 на полувремето, за да елиминира ПСЖ

Салихамиджич: Не е нужно Байерн да води с 3:0 на полувремето, за да елиминира ПСЖ

  • 5 май 2026 | 21:38
Бившият футболист и спортен директор на Байерн (Мюнхен) Хасан Салихамиджич сподели очакванията си за това как баварският гранд ще победи Пари Сен Жермен в реванша от полуфиналите на Шампионската лига. Първата среща завърши при резултат 5:4 в полза на парижани.

"С дванадесетия играч по трибуните и с "Алианц Арена" като непревземаема крепост, ние имаме явно предимство у дома и твърдо вярвам, че Байерн ще продължи напред", заяви Салихамиджич.

«Нашите играчи са в топ форма, те побеждават и дори обръщат почти загубени мачове. Не трябва да си оказват допълнителен натиск в мача срещу ПСЖ. Не е нужно да водим с 3:0 на полувремето – ще го направим благодарение на силните си страни в заключителната фаза на двубоя", добави бившият босненски национал.

Реваншът между Байерн и ПСЖ е утре от 22:00 часа.

Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Нови проблеми в съблекалнята на Реал Мадрид преди Ел Класико

В Байерн (Мюнхен) следят изкъсо Кварацхелия, но не Хвича

Напрежението се покачва: феновете събраха над 100 хиляди подписа за изгонването на Мбапе

ФИФА покани Иранската футболна федерация на среща

Естевао се завърна в Бразилия, за да се възстановява преди Световното

Локо (София) 2:2 Ботев (Враца), домакините изравниха от дузпа

Берое и Монтана изиграха страхотен мач, но не се победиха

Съставите на мача, който ще определи първия финалист в ШЛ

Край! Билетите за Левски - Лудогорец свършиха

Апоел срази Реал Мадрид и осигури още един мач от плейофите на Евролигата в "Арена Ботевград"

Тодор Скримов и Лазар Бучков в Block Out: Очакваме ново успешно волейболно лято

