Луис Енрике преди реванша с Байерн: Отиваме да спечелим, двата отбора разполагат с фанстастични играчи

Наставникът на Пари Сен Жермен Луис Енрике заяви, че той и неговите футболисти не бива да се влияят от резултата в първия сблъсък с Байерн (Мюнхен), а отново да търсят победата. Двата тима изиграха истински шедьовър преди седмица на “Парк де Пренс”, когато завършиха наравно 1:1 в първия 1/2-финален сблъсък, а утре ще излязат за реванша на “Алианц Арена”.

“Очакванията ми остават същите. Ще бъде мач на много високо ниво между два от най-добрите отбори в Европа. Винаги съм казвал, че нашата цел е да спечелим всеки следващ двубой. Досега се справихме много добре и сега е момента да дадем повече, за да достигнем до втори финал. Важно е да покажем защо сме тук и да останем верни на себе си. Имаме хубави спомени от Мюнхен, винаги е удоволствие да се върнем тук (ПСЖ спечели първия си трофей в ШЛ именно на “Алианц Арена” срещу Интер). Можем да си спомним миналата година, а аз бих могъл да се върна и още по-назад, когато бях треньор на Барселона. Годината, в която спечелихме титлата, играхме именно срещу Байерн на полуфинала, като реваншът беше в Мюнхен. След това спечелихме и финала”, обясни Енрике.

След това той подчерта, че очаква ПСЖ да се държи по сходен начин с първата среща, въпреки многото голове и хаоса.

“Ще трябва да направим същото, каквото правихме и в първия мач. И двата отбора разполагат с фантастични играчи в офанзивен план, така че е много важно да се защитаваме максимално високо, да направим всичко възможно да предотвратим бързите им преходи, защото те имат играчи, които могат всичко - да подават, да вкарват, да дестабилизират всеки защитен блок. Ще направим всичко възможно да задържаме максимално топката и да не им даваме възможност да играят с нея. Винаги се стремим да подобрим представянето си. Последните четири резултата срещу Байерн бяха нормални, с изключение на това 5:4. И двата отбора ще имат ситуации, които могат да променят този модел. Отборът, който изостава, ще иска да преобърне случващото се. Като отбор имаме същата цел като гост, както и като домакин. Не е нужно да защитаваме крехка преднина, искаме да спечелим. Когато играеш срещу такъв противник, един от най-силните отбори, резултатът беше изненадващ за всички нас. Искам да кажа, че спечелихме, имаме леко предимство, но това не означава нищо. Много е важно да контролираш емоциите си, но е по-лесно да се каже, отколкото да се направи. Вече на няколко пъти показахме невероятна устойчивост в най-трудните моменти. Ако помислим за последните мачове, срещу Челси отидохме в Лондон с три гола преднина и ни беше трудно. Срещу Ливърпул отидохме с два гола преднина и ако бяхме допуснали един, щеше да стане трудно, дори катастрофално. Утре няма да има разлика”, заяви Луис Енрике.

Снимки: Gettyimages