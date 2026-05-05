Компани: Трудно е да си представим, че някой от двата отбора ще се промени

Преди седмица Байерн (Мюнхен) и Пари Сен Жермен смаяха света, разменяйки си общо девет гола в първа среща от полуфиналите в Шампионската лига. Утре (сряда) е реваншът на “Алианц Арена”, който ще опреди втория финалист. Ето какво заяви треньорът на баварците Венсан Компани на срещата си с медиите.

Това ще бъде най-важният мач в треньорската ви кариера. Ще успеете ли да заспите тази вечер?

Да, няма да имам никакъв проблем да заспя. Засега дори не усещам напрежението. Върша си работата и спя без проблем.

ПСЖ ли е най-трудният съперник, срещу когото сте е изправял като треньор?

Не обичам да правя подобни класации. Те са най-силният отбор в Европа през последните няколко години, спечелиха ШЛ. Освен качеството и треньорската работа, възрастта на отбора също е на тяхна страна. Те продължават да се развиват, постоянно се учат. Това е отбор, който уважаваме и срещу който се играе много трудно. Но вярваме същото и за себе си – че можем да ги победим.

Какво е положението със състава?

Серж Гнабри е аут, но всички останали са тук и са на разположение. Това е важно и това е голяма разлика спрямо миналия сезон, когато нямахме късмет с контузиите.

Как избирате титулярните крайни защитници измежду Дейвис, Лаймер и Станишич?

И тримата показаха, че могат да играят силно на това ниво и са важни. Разбира се, те имат различни профили. Конрад има интензитет, тича много и е агресивност. Стани владее отлично топката и също е бърз, като винаги взема правилните решения с нея. Фонзи е изключително бърз, качествен е в ситуации един на един и е левичар, което го отличава от другите двама. Много сме щастливи, че ги имаме. Ще видим кой ще започне.

Ще бъде ли толкова открита играта и в реванша?

Това винаги зависи от отборите. Ако единият реши да се прибере и да се защитава повече, може да има по-спокойни фази в двубоя. В противен случай – не. Трудно е да си представим, че някой от двата отбора ще промени това, което го е довело дотук. Ние играем у дома, искаме да спечелим и ще направим всичко възможно за това.

Усещате ли специална атмосфера в Мюнхен тази седмица?

Да, има добра връзка между този отбор и феновете. В началото на сезона може би не много хора вярваха, че все още ще имаме шанс да стигнем до финала – но сега сме тук, преживяхме много специални моменти. И мисля, че запалянковците вярват, че можем да го направим. Искаме да го превърнем в незабравим момент.

Разочарован ли сте от многото допуснати голове, или това просто е част от стила ви?

Мисията е да печелим мачове. Имаме идеи, които смятаме, че ни помагат да го постигнем. Става дума само за това. Показахме, че можем да печелим много срещи, ПСЖ също го показа. В крайна сметка трябва да вкараш един гол повече от съперника, за да спечелиш двубоя. Ако можеш да го направиш, без да допуснеш гол, това е най-добрият вариант.

Подготвяте ли се за евентуални дузпи?

Разбира се, имаме списък и ред на изпълнителите. Но няма да караме никой играч да изпълнява дузпа, ако не иска или не се чувства добре. Това обаче е тема, която обсъждаме още от преди три месеца - още отпреди мачовете за Купата на Германия. Част е от всяка тренировка през втората половина на сезона и затова няма да бъде нещо спонтанно, ако сега се стигне дотам.

Как ще коментирате думите на Артета, че Байерн и ПСЖ могат да дават почивка на играчите си заради нивото на първенствата им в сравнение с Премиър лийг?

Не искам да говоря много по темата. Играл съм дълги години във Висшата лига. Не мисля, че беше казано като критика към Байерн или ПСЖ, а по-скоро като тема за дискусия. В Англия имаш 38 мача в първенството, Купата на лигата, ФА Къп, няма зимна пауза. Не е моя работа да го обсъждам, но е напълно легитимно. Юрген Клоп също е говорил за това много пъти.

