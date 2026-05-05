  Манчестър Юнайтед ще похарчи около 150 милиона за халфове

Манчестър Юнайтед ще похарчи около 150 милиона за халфове

Манчестър Юнайтед ще похарчи около 150 милиона за халфове

Манчестър Юнайтед има готовност да похарчи около 150 милиона паунда за трима нови играчи в халфовата линия. Според “Дейли Мейл” ръководството е подготвило сума от порядъка на 80 милиона за най-значимото попълнение в тази зона. Това ще е играч, който трябва да замести Каземиро. Голямата цел тук е Елиът Андерсън. Нотингам Форест обаче иска за английския национал около 100 милиона, като той трансферна цел и на Манчестър Сити.

Другите варианти са Карлос Балеба, Адам Уортън, Сандро Тонали и Орелиан Чуамени.

За второто попълнение в халфовата линия са отделени около 40 милиона паунда. Планът е този играч да бъде заместник на Мануел Угарте, който ще бъде продаден при приемлива оферта за него. Според “Дейли Мейл” играчите от тази категория са Матеуш Фернандеш, Алекс Скот и Тайлър Адамс.

Третият потенциален полузащитник ще бъде по-скоро за ширина на състава и за него ще бъдат отделени 20-ина милиона. Тук се споменава името на 22-годишния халф на Саутхамптън Шей Чарлс.

Освен обновяването в средата на терена на “Олд Трафорд” искат да привлекат ляво крило, ляв бек, централен защитник и резервен вратар.

В клуба се надяват да получат добри суми за изходящите трансфери на Расмус Хойлунд, Маркъс Рашфорд, Андре Онана, Мануел Угарте и евентуално Джошуа Зиркзее. Освобождаването от заплатите на Каземиро, Джейдън Санчо, Тайрел Маласия и Алтай Байъндър също ще увеличи финансовият комфорт в клуба преди това важно лято.

