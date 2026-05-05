Манчестър Юнайтед ще похарчи около 150 милиона за халфове

Манчестър Юнайтед има готовност да похарчи около 150 милиона паунда за трима нови играчи в халфовата линия. Според “Дейли Мейл” ръководството е подготвило сума от порядъка на 80 милиона за най-значимото попълнение в тази зона. Това ще е играч, който трябва да замести Каземиро. Голямата цел тук е Елиът Андерсън. Нотингам Форест обаче иска за английския национал около 100 милиона, като той трансферна цел и на Манчестър Сити.

Другите варианти са Карлос Балеба, Адам Уортън, Сандро Тонали и Орелиан Чуамени.

За второто попълнение в халфовата линия са отделени около 40 милиона паунда. Планът е този играч да бъде заместник на Мануел Угарте, който ще бъде продаден при приемлива оферта за него. Според “Дейли Мейл” играчите от тази категория са Матеуш Фернандеш, Алекс Скот и Тайлър Адамс.

Третият потенциален полузащитник ще бъде по-скоро за ширина на състава и за него ще бъдат отделени 20-ина милиона. Тук се споменава името на 22-годишния халф на Саутхамптън Шей Чарлс.

Освен обновяването в средата на терена на “Олд Трафорд” искат да привлекат ляво крило, ляв бек, централен защитник и резервен вратар.

В клуба се надяват да получат добри суми за изходящите трансфери на Расмус Хойлунд, Маркъс Рашфорд, Андре Онана, Мануел Угарте и евентуално Джошуа Зиркзее. Освобождаването от заплатите на Каземиро, Джейдън Санчо, Тайрел Маласия и Алтай Байъндър също ще увеличи финансовият комфорт в клуба преди това важно лято.