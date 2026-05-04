Синер и Джокович разбраха жребия си в Рим

Яник Синер може да се изправи пред няколко интригуващи ранни реванша в опита си да завърши "кариерен мастърс" на родна земя в Рим.

Световният номер 1, който преследва рекордна шеста поредна титла от "Мастърс", започва новия си поход към трофея срещу Алекс Микелсен или Себастиан Офнер. Синер може да срещне Якуб Меншик още в третия кръг: поставеният под номер 26 Меншик е един от само двамата играчи, побеждавали италианеца през 2026 г., след като го направи на четвъртфиналите в Доха през февруари.

Ако Синер достигне четвъртия кръг, по схема му предстои среща с Артур Фис. Миналия петък Синер победи Фис комфортно в два сета на полуфиналите в Мадрид, но въпреки това ще бъде предпазлив към намиращия се във форма французин, който е четвърти в ранглистата за сезона.

С баланс 30-2 за сезона Синер се стреми да стане вторият мъж след Новак Джокович, който триумфира на всичките девет турнира от "Мастърс". Джокович е печелил всеки от тях поне по два пъти.

Звезди от топ 10 като Феликс Оже-Алиасим, Бен Шелтън и Даниил Медведев също са в половината на Синер в схемата. Поставеният под номер 4 Оже-Алиасим може да започне срещу своя сънародник Денис Шаповалов, докато звездата от #NextGenATP Жоао Фонсека е потенциален негов съперник в третия кръг.

Поставеният под номер 5 Шелтън ще открие участието си срещу квалификант. Бившият световен номер 1 Медведев, който спечели единствената си титла на клей досега именно в Рим през 2023 г., е изправен пред тежък старт срещу Стефанос Циципас или Томаш Махач.

В долната половина на схемата Джокович ще се завърне след повече от шест седмици извън корта заради контузия. Шесткратният шампион във Вечния град ще започне срещу Мартон Фучович или квалификант. Джокович е в същата четвъртина като осмия поставен и любимец на домакините Лоренцо Музети, както и 11-ия поставен Иржи Лехечка и 23-тия поставен Каспер Рууд, които по схема трябва да се срещнат в третия кръг.

Вторият поставен Александър Зверев, който достигна първия си финал за 2026 г. в Мадрид, преди да загуби от Синер, ще се опита бързо да отговори на тежкото поражение в испанската столица. Зверев, двукратен шампион в Рим, ще играе в първия си мач срещу своя сънародник Даниел Алтмайер или Джан Джъджън.

Шестият поставен Алекс де Минор е потенциален четвъртфинален съперник на Зверев, но австралиецът няма да гледа твърде далеч напред в Рим. Той ще започне срещу надеждата на домакините Матео Арналди или Хауме Мунар, а след това по схема трябва да срещне звездата от #NextGenATP Рафаел Ходар в третия кръг. Това би било втората среща между двамата след сблъсъка им във втория кръг в Мадрид, където 19-годишният Ходар стигна до убедителна победа с 6-3, 6-1.

