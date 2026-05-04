Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Тенис
  3. Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

  • 4 май 2026 | 17:47
  • 126
  • 0
Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

Националите на България за купа "Дейвис" Иван Иванов и Илиян Радулов се класираха за основната схема на турнира на клей в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 хиляди долара.

Поставеният под №1 в схемата на квалификациите Иван Иванов победи във втория кръг с 6:2, 6:3 представителя на домакините Матео Алварес Сармиенто. Срещата продължи 80 минути.

17-годишният Иванов направи два пробива, за да спечели първия сет, а във втория поведе с 4:1 по пътя към крайната победа. В първия кръг на квалификациите Иванов се наложи с 6:3, 6:4 над Бенхамин Перес Мора (Чили), а на старта на основната схема той ще играе срещу седмия поставен Жофри Бланкано (Франция).

Поставеният под №4 в пресявките Илиян Радулов спечели във втория кръг с 6:2, 6:2 срещу Аарън Самсън (Индия) за час и 12 минути игра.

20-годишният Радулов поведе с по 4:0 и в двата сета и нямаше проблем да стигне до убедителната победа. Той елиминира с 6:1, 6:2 Марк Рос Месас (Испания) на старта на квалификациите, а първият му съперник в основната схема ще бъде поставеният под №5 Робен Бертран (Франция).

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от Тенис

Виктория Томова губи позиции в световната ранглиста

Виктория Томова губи позиции в световната ранглиста

  • 4 май 2026 | 12:12
  • 722
  • 1
Синер изравни Алкарас по "големи титли"

Синер изравни Алкарас по "големи титли"

  • 4 май 2026 | 12:08
  • 1066
  • 0
След петата поредна "Мастърс" титла Синер насочва вниманието си към следващата цел

След петата поредна "Мастърс" титла Синер насочва вниманието си към следващата цел

  • 4 май 2026 | 11:08
  • 1088
  • 1
Водещите тенисисти са разочаровани от наградния фонд на "Ролан Гарос"

Водещите тенисисти са разочаровани от наградния фонд на "Ролан Гарос"

  • 4 май 2026 | 10:10
  • 1626
  • 0
Йордан Минчев реализира 10 точки при успех на Кемниц в Германия

Йордан Минчев реализира 10 точки при успех на Кемниц в Германия

  • 4 май 2026 | 09:32
  • 562
  • 0
Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

  • 4 май 2026 | 09:02
  • 17470
  • 16
Виж всички

Водещи Новини

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

  • 4 май 2026 | 14:12
  • 16410
  • 65
Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

Найденов с нова порция от "Хлебарките", пусна три спорни положения от мача с Левски

  • 4 май 2026 | 15:42
  • 12839
  • 16
Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

Челси 0:2 Нотингам, Коул Палмър пропусна дузпа

  • 4 май 2026 | 17:00
  • 4482
  • 13
Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

  • 4 май 2026 | 10:15
  • 12056
  • 67
Вихрен 0:0 Фратрия

Вихрен 0:0 Фратрия

  • 4 май 2026 | 17:45
  • 844
  • 2
Ужасна контузия за Тодор Неделев

Ужасна контузия за Тодор Неделев

  • 4 май 2026 | 12:17
  • 20774
  • 42