  • 4 май 2026 | 18:46
Елизара Янева постигна първа победа в турнир на WTA

Националката на България за "Били Джийн Кинг Къп" Елизара Янева се класира за втория кръг на сингъл на WTA 125 турнира на клей в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

19-годишната българка победи убедително с 6:4, 6:1 представителката на домакините Айла Аксу. Срещата продължи час и 16 минути. С този успех Янева се реваншира за поражението си от Аксу във финала на турнир в Португалия на 1 февруари. Това е първа победа за Янева в турнирите от Женската тенис асоциация (WTA), като през тази седмица тя заема 224-то място в световната ранглиста.

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Янева пропусна на два пъти пробив аванс до 3:3, но направи нов, за да поведе с 4:3. При 5:4 българката сервира за спечелване на сета и с убедителен гейм на нула затвори първата част с 6:4 в своя полза. Националката доминира тотално във втората част и след като спечели пет поредни гейма от 1:1 до 6:1, триумфира в мача.

Иван Иванов и Илиян Радулов влязоха в основната схема на турнир в Испания

Във втория кръг българката ще играе срещу 25-годишната французойка Алис Тюбело, която е №256 в световната ранглиста.

По-рано днес Изабелла Шиникова допусна поражение във финалния кръг на квалификациите в същия турнир.

