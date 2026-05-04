Зверв за Синер: Той няма никакви спадове

Германският тенисист Александър Зверев посочи основното качество на италианеца Яник Синер, което му е спечелило мястото на номер 1 в световната ранглиста.

„Не мисля, че се е подобрил- не става въпрос за прогрес. Мисля, че е много постоянен. Няма спадове, няма периоди, в които губи позиции. Мисля, че затова е номер 1 в света. Още по-впечатляващо за мен е, че може да поддържа това ниво през цялото време“, цитира думите на спортиста Punto de Break.

Зверев загуби от Синер на финала на Мастърса в Мадрид с 1:6, 2:6. Това е деветото поредна поражение на германеца от италианеца.

24-годишният Синер е спечелил четири титли през сезон 2026: Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид. Той ликува с Мастърса за девети път в кариерата си и за пети пореден път.

Снимки: Imago