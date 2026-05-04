  • 4 май 2026 | 14:40
Зверв за Синер: Той няма никакви спадове

Германският тенисист Александър Зверев посочи основното качество на италианеца Яник Синер, което му е спечелило мястото на номер 1 в световната ранглиста.

„Не мисля, че се е подобрил- не става въпрос за прогрес. Мисля, че е много постоянен. Няма спадове, няма периоди, в които губи позиции. Мисля, че затова е номер 1 в света. Още по-впечатляващо за мен е, че може да поддържа това ниво през цялото време“, цитира думите на спортиста Punto de Break.

Зверев загуби от Синер на финала на Мастърса в Мадрид с 1:6, 2:6. Това е деветото поредна поражение на германеца от италианеца.

24-годишният Синер е спечелил четири титли през сезон 2026: Индиън Уелс, Маями, Монте Карло и Мадрид. Той ликува с Мастърса за девети път в кариерата си и за пети пореден път.

Снимки: Imago

Виктория Томова губи позиции в световната ранглиста

Синер изравни Алкарас по "големи титли"

След петата поредна "Мастърс" титла Синер насочва вниманието си към следващата цел

Водещите тенисисти са разочаровани от наградния фонд на "Ролан Гарос"

Йордан Минчев реализира 10 точки при успех на Кемниц в Германия

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

Левски и ЦСКА няма да са вечно в миманса! Сривът на Лудогорец бе неизбежен, а индикациите за него са от години

Съдиите скочиха на Цветомир Найденов, призоваха го да извади доказателства

Левски отдаде почит на Георги Аспарухов

Ботев изиска пълния аудиозапис между съдиите в дербито на Пловдив и отстраняване на Станимир Тренчев от мачовете на клуба

Ужасна контузия за Тодор Неделев

Григор Димитров с най-ниско класиране от 16 години насам, рекорд за Иван Иванов

