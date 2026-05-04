  Изабелла Шиникова остана на крачка от основната схема на WTA125 в Истанбул

Изабелла Шиникова остана на крачка от основната схема на WTA125 в Истанбул

Изабелла Шиникова остана на крачка от основната схема на WTA125 в Истанбул

Изабелла Шиникова загуби във втория кръг на квалификациите на турнир по тенис на клей от сериите WТА 125 в Истанбул (Турция) с награден фонд 115 хиляди долара.

Българката, която игра под номер 6 в схемата, отстъпи на втората поставена Тереза Мартинцова (Чехия) с 3:6, 6:3, 4:6 за час и 56 минути на корта.

Шиникова първа проби в откриващия сет, за да поведе с 3:2, но впоследствие загуби 4 поредни гейма и изостана в общия резултат. Във втората част българката изгради аванс от 4:1, отрази три точки за брейк при 5:3 и реализира първия си сетбол, за да изравни.

В решаващия сет Шиникова допусна пробив и изостана с 0:3, но успя да се доближи на само гейм от съперничката си при 4:3 и отново при 5:4. В крайна сметка обаче Мартинцова успя да затвори срещата в своя полза след нов брейк.

По-късно днес националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Елизара Янева също ще участва на турнира и ще се изправи срещу представителката на домакините Айла Аксу в мач от основната схема.

