Везенков за присъствието на Янис и Джокович в Пирея: Чест е, когато легенди на спорта идват тук и са част от мача

Звездата на Олимпиакос Александър Везенков се включи в дебата за най-великия играч в историята на Евролигата, изтъквайки Василис Спанулис, като същевременно изрази задоволството си от присъствието на Янис Адетокунбо и Новак Джокович в Пирея по време на плейофния мач с Монако, спечелен убедително от гръцкия шампион с 94:64. Везенков и компания вече водят с 2-0 победи в серията.

Не се случва често толкова много легенди да се съберат в една зала – усещането беше по-скоро за световна спортна среща на върха, отколкото за типичен плейофен мач от Евролигата.

Деян Бодирога връчи наградата за MVP на Саша Везенков, който се присъедини към изключително елитна група в историята на турнира. Група, толкова рядка, че преди него само Антъни Паркър беше постигал това – да спечели отличието за най-полезен играч повече от веднъж, отбелязва журналистът Донатан Урбонас.

Везенков спря за бързо спонсорско селфи в центъра на игрището, преди да се присъедини отново към съотборниците си преди Мач №2 срещу Монако.

А след това шоуто продължи да набира скорост.

В средата на първата четвърт Янис Адетокунбо и Новак Джокович влязоха в залата. По-късно, заедно с Кайл Кузма край терена, те се потопиха в атмосферата и дори се включиха в скандиранията на феновете на Олимпиакос.

А публиката имаше на какво да реагира.

Олимпиакос отново доминираше, воден от поредното представяне на MVP ниво от страна на Везенков, който отбеляза 21 точки за 20 минути на терена.

„На първо място, чест е, когато легенди на спорта идват тук и са част от мача“, заяви Везенков пред BasketNews след повече от убедителната победа с 94:64.

„Знаем, че Новак е фен на Цървена звезда, а между агитките има връзка – те са като братя. Янис е грък, той разбира всичко, усеща всеки момент. Преди две вечери беше в залата на Арис, сега е тук. Това е важно за европейския баскетбол. Атмосферата беше невероятна. Това е нещо наистина, наистина голямо“, продължи Саша Везенков.

Говорейки за легенди, естествено последва разговорът за най-великия в историята (GOAT).

Като едва вторият играч, печелил повече от една награда за MVP на Евролигата, Везенков беше попитан кой е най-великият за всички времена.

„Трудно е. За мен това, което направи Василис Спанулис, е нещо наистина изумително. Но е имало много велики играчи“, каза той пред BasketNews.

„Победите са голяма част от този дебат. Съгласен съм с това – не знам дали става въпрос за спечелването на една, две, три или четири титли“, усмихна се Везенков. „Но ние играем, за да побеждаваме. Индивидуалните награди са хубави, дават ти увереност и показват работата ти, но в крайна сметка най-важното е титлата, която печелиш с отбора си“, продължи българският ас на "червено-белите" от Пирея.

Точно тя все още липсва.

Две награди за MVP на Евролигата. Четири избирания в идеалния отбор на турнира, но все още без титла за Везенков.

И тази година може да е неговата.

Олимпиакос вече е само на три победи разстояние, водейки с 2-0 срещу Монако след две поредни доминиращи победи – 91:70 и 94:64 – с обща разлика от 51 точки.

„Трябва да сме реалисти. Монако имаше трудни моменти – смениха треньора, липсват им играчи и нямат дълбока ротация. Някои баскетболисти не са играли в плейофи преди, така че трябва да се докажат“, каза Везенков, признавайки трудния сезон на тима от Княжеството.

Преди серията Олимпиакос изоставаше със 7-10 в преките двубои с монегаските и беше загубил предишните четири сблъсъка, включително миналогодишния полуфинал от Финалната четворка в Абу Даби.

„От наша страна, ние просто се фокусираме върху себе си. Не гледаме кой е срещу нас – просто се опитваме да даваме 100% всеки път. Знаехме, че битките с Монако ще бъдат тежки, но мисля, че тази година е различна. Трябва да го покажем във вторник“, каза още Везенков.

Това е стандартът на върха. Постоянство – мач след мач, сезон след сезон.

И в момента Везенков изглежда така, сякаш принадлежи към най-добрите, играли някога тази игра, завършва материала си за родната звезда Урбонас.

Снимки: Imago