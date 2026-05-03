  3. Синер постигна експресна победа срещу Зверев и продължи историческата си серия

  • 3 май 2026 | 19:53
Яник Синер постигна експресна победа с 6:1, 6:2 срещу Александър Зверев на финала на тенис турнира в Мадрид, който е с награден фонд 8.23 милиона евро. Така италианецът стана първият тенисист в историята с пет поредни титли от сериите Мастърс 1000, като в тази си серия той загуби само два сета.  Освен в Мадрид, Синер спечели трофеите още в Париж през ноември, Индиън Уелс, Маями, и Монте Карло през тази година. Днес той не допусна разиграване за пробив, за да достигне до деветата си поредна победа срещу Зверев.

Доминацията на Синер на финала в Мадрид намери място в редица статистически данни. Италианецът реализира всичките си четири шанса за пробив и спечели впечатляващите 93% (27/29) от разиграванията на първи сервис. Той игра безгрешно от основната линия и не остави шанс на Зверев в първия финал на германеца през сезона.

"Започнах много добре и направих бърз пробив. Съперникът ми не беше на обичайното си ниво днес, така че се стараех да не допускам грешки и съм щастлив, че спечелих", каза Синер след победата за 58 минути.

Италианецът вече е победител в осем от деветте турнира на ниво Мастърс 1000, като единствената му липсваща титла е от Рим. Надпреварата на домашна почва започва през следващата седмица и в нея Синер може да стане вторият играч след Новак Джокович с постижението "Голдън Мастърс". Сърбинът е печелил всеки турнир Мастърс 1000 по два пъти.

