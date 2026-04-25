Синер: Не се фокусирам върху петата поредна титла

  • 25 апр 2026 | 12:36
Италианският тенисист Яник Синер коментира възможността да постави исторически етап, като спечели пет поредни титли от Мастърс. В петък 24-годишният тенисист победи французина Бенжамен Бонзи-6:7 (6), 6:1, 6:4) във втория кръг на турнира в Мадрид. Синер ще играе срещу датчанина Елмер Мьолер в следващия кръг на Мастърса.

„Мисля, че в момента се опитвам да разбера как да играя тук, на тази настилка. Взимаме я ден след ден. Знам какъв е залогът. Но в същото време не се фокусирам върху това. Аз и екипът ми разбираме какво трябва да направим. Опитваме се да стигнем възможно най-далеч. В същото време следя тялото си и как се чувства. Ще видим какво ще се случи по-нататък“, каза Синер.

Италианецът е номер едно в света. Той е спечелил 27 титли на сингъл от ATP в кариерата си.

Снимки: Imago

