Синер вече е само на победа от умопомрачителен рекорд

Яник Синер се изправи срещу още едно сериозно препятствие в похода си към титлата на "Мастърс"-а в Мадрид в петък, но световният №1 го преодоля с характерната си категоричност и се класира за финала.

24-годишният италианец показа изключително прецизна игра още от самото начало, за да разгроми Артур Фис с 6:2, 6:4 и да достигне петия си пореден финал на ниво "Мастърс". Синер, който се стреми да стане първият мъж в историята, спечелил пет поредни титли на това ниво, завърши убедителната си полуфинална победа на стадион „Маноло Сантана“ за 85 минути.

A HISTORY maker 🤩



Youngest man to complete the full set of ATP Masters 1000 finals ✔️



First 2000s-born player to reach 350 wins ✔️



Finals at the first 4 ATP Masters 1000 events of the season, joining Federer (2006) and Nadal (2011) ✔️

„Опитах се да бъда много агресивен“, каза Синер. „Чувствах се много комфортно на ретур. Във втория сет той започна да сервира по-добре, така че стана по-трудно. Но съм много доволен от цялостното си представяне днес. Опитвам се да играя възможно най-добрия тенис, а днес беше много добър ден в офиса.“

След важната си победа на четвъртфиналите срещу бързо изгряващия 19-годишен Рафаел Ходар, при която роденият в Мадрид тенисист атакуваше без страх, Синер пренесе същата неумолима прецизност и в сблъсъка си с Фис. Водачът в ранглистата разтягаше французина от единия до другия ъгъл на корта с безпогрешна точност, като записа 17 уинъра срещу 10 за Фис в доминиращо представяне.

Синер ще срещне на финала в неделя двукратния шампион в Мадрид Александър Зверев или 21-годишния белгиец Александър Блокс. Техният полуфинал е насрочен за петък вечер, не преди 21:00 ч.

След достигането си до втори полуфинал на "Мастърс", Фис се изкачи с осем места до №17 в ранглистата на живо. Бившият световен №14 миналата година получи контузия в гърба, която го извади от игра за осем месеца, преди да се завърне в Монпелие през февруари.

Фис влезе в мача в серия от девет поредни победи, подчертана от триумфа му на ATP 500 в Барселона, но трудно устоя на постоянния натиск на Синер. Италианецът загуби само три от 24 точки на първи сервис и не даде нито една възможност за пробив.

„Знаех го още преди мача: той е един от най-добрите играчи в света в момента“, каза Синер за Фис, който е четвърти в ранглистата за сезона. „Много съм щастлив, че играх срещу него. Той е много добър за тениса, за спорта.“

С победата си Синер стана четвъртият — и най-младият — мъж, достигал финал на всичките девет турнира от сериите "Мастърс", присъединявайки се към Новак Джокович, който го постига на 25 години, Рафаел Надал — на 27, и Роджър Федерер — на 30. Той вече има 27 поредни победи на това ниво — серия, която включва титлите в Париж миналата година и в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло през 2026 г.

