Синер вече е само на победа от умопомрачителен рекорд

Яник Синер се изправи срещу още едно сериозно препятствие в похода си към титлата на "Мастърс"-а в Мадрид в петък, но световният №1 го преодоля с характерната си категоричност и се класира за финала.
24-годишният италианец показа изключително прецизна игра още от самото начало, за да разгроми Артур Фис с 6:2, 6:4 и да достигне петия си пореден финал на ниво "Мастърс". Синер, който се стреми да стане първият мъж в историята, спечелил пет поредни титли на това ниво, завърши убедителната си полуфинална победа на стадион „Маноло Сантана“ за 85 минути.
„Опитах се да бъда много агресивен“, каза Синер. „Чувствах се много комфортно на ретур. Във втория сет той започна да сервира по-добре, така че стана по-трудно. Но съм много доволен от цялостното си представяне днес. Опитвам се да играя възможно най-добрия тенис, а днес беше много добър ден в офиса.“
След важната си победа на четвъртфиналите срещу бързо изгряващия 19-годишен Рафаел Ходар, при която роденият в Мадрид тенисист атакуваше без страх, Синер пренесе същата неумолима прецизност и в сблъсъка си с Фис. Водачът в ранглистата разтягаше французина от единия до другия ъгъл на корта с безпогрешна точност, като записа 17 уинъра срещу 10 за Фис в доминиращо представяне.
Синер ще срещне на финала в неделя двукратния шампион в Мадрид Александър Зверев или 21-годишния белгиец Александър Блокс. Техният полуфинал е насрочен за петък вечер, не преди 21:00 ч.
След достигането си до втори полуфинал на "Мастърс", Фис се изкачи с осем места до №17 в ранглистата на живо. Бившият световен №14 миналата година получи контузия в гърба, която го извади от игра за осем месеца, преди да се завърне в Монпелие през февруари.
Фис влезе в мача в серия от девет поредни победи, подчертана от триумфа му на ATP 500 в Барселона, но трудно устоя на постоянния натиск на Синер. Италианецът загуби само три от 24 точки на първи сервис и не даде нито една възможност за пробив.
„Знаех го още преди мача: той е един от най-добрите играчи в света в момента“, каза Синер за Фис, който е четвърти в ранглистата за сезона. „Много съм щастлив, че играх срещу него. Той е много добър за тениса, за спорта.“
С победата си Синер стана четвъртият — и най-младият — мъж, достигал финал на всичките девет турнира от сериите "Мастърс", присъединявайки се към Новак Джокович, който го постига на 25 години, Рафаел Надал — на 27, и Роджър Федерер — на 30. Той вече има 27 поредни победи на това ниво — серия, която включва титлите в Париж миналата година и в Индиън Уелс, Маями и Монте Карло през 2026 г.
