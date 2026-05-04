Синер изравни Алкарас по "големи титли"

Яник Синер се изравни с Карлос Алкарас в надпреварата им по „големи титли“, след като спечели петата си поредна корона от "Мастърс" в Мадрид.

Италианецът преодоля Александър Зверев в испанската столица, за да завоюва своята 15-а „голяма титла“ — комбинация от титли от Големия шлем, трофеи от Финалите на АТР и турнирите "Мастърс", както и олимпийски златни медали на сингъл. Синер е първият играч в историята на сериите от 1990 г. насам, който печели първите четири "Мастърс" титли за сезона.

Синер вече има девет титли от "Мастърс" — с една повече от Алкарас, който е триумфирал на това ниво осем пъти.

Това беше първият път, в който Синер спечели трофея в Мадрид. През следващия месец той има възможност да излезе пред Алкарас в битката им по „големи титли“, тъй като световният номер 2 Алкарас ще пропусне Рим и „Ролан Гарос“ заради контузия.

24-годишният Синер може да стане едва вторият мъж, редом с Новак Джокович, който печели всички турнири от сериите "Мастърс" в кариерата — още на следващия си турнир в Рим, където най-доброто му постижение е финал от миналата година.

Алкарас започна сезона мечтано, когато през февруари завърши кариерния Голям шлем с титлата на Australian Open, отваряйки аванс от четири трофея в битката за „големите титли“. Оттогава обаче Синер спечели всичките четири налични „големи титли“ и се изравни с него.

Световният номер 1 Яник Синер печели „голяма титла“ на всеки 4,6 турнира, в които е участвал през кариерата си. Единствените играчи с по-добър показател са Новак Джокович — 3,3, Рафаел Надал — 3,5, Карлос Алкарас — 3,9, и Роджър Федерер — 4,4.

Следвай ни:

Снимки: Imago