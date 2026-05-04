Виктория Томова губи позиции в световната ранглиста

Най-добрата българска тенисистка Виктория Томова падна с две позиции в световната ранглиста на WТА.

31-годишната софиянка е 158-а с 484 точки, след като загуби в първия кръг на квалификациите на WТА 1000 турнира в испанската столица Мадрид на 20 април.

Втората ракета на страната Елизара Янева се изкачи с девет места до 224-то място, а Лиа Каратанчева, която е българката с трети най-висок ранкинг, е 309-а.

Водачка в ранглистата на сингъл остава Арина Сабаленка (Беларус).

На върха в подреждането при двойките се изкачи Катержина Синиакова (Чехия).