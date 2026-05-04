Ужасна контузия за Тодор Неделев

Футболистът на Ботев (Пловдив) Тодор Неделев е със скъсана предна кръстна връзка на коляното. Това стана ясно след направения днес ядрено-магнитен резонанс. Контузията на капитана на „канарчетата“ е на същото коляно, на което той претърпя операция в края на 2020 година. Медицинският екип на Ботев (Пловдив) незабавно започна организацията по операцията на полузащитника, която се очаква да бъде извършена в следващите дни.

„ПФК Ботев Пловдив застава изцяло зад един от футболистите, донесли най-много радост на „жълто-черната“ публика. Неделев е жива легенда на клуба и се нуждае от подкрепата на цялата „жълто-черна“ общност.

Тоше, ние сме зад теб! Вярваме, че ще се завърнеш отново на терена и ще продължиш да радваш хилядите „жълто-черни“ привърженици с магичните си изяви с любимия екип“, написаха „канарчетата“.