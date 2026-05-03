Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Ботев (Пловдив)
  3. Лъчезар Балтанов: Днес всичко се обърка! Накрая изглеждаше, че те са с 10 човека

Лъчезар Балтанов: Днес всичко се обърка! Накрая изглеждаше, че те са с 10 човека

  • 3 май 2026 | 18:49
  • 993
  • 0

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов не скри разочарованието си след загубата с 0:2 в дербито с Локомотив. Наставникът на "канарчетата" сподели, че ранният червен картон, който Емерсон Родригес получи, е объркал плановете му.

"Днес всичко се обърка и планът ни за мача отиде на вятъра. Необмислена постъпка на Емерсон, не го приемам. Това ни накара да играем по коренно различен начин от този, който искахме. Искам да поздравя момчетата за реакцията през второто полувреме. Много е тежко, но те показаха дух и воля. Успяхме да се върнем в мача с този гол. Губи се емоцията с тези решения и не ми допада.

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

На почивката направихме някои корекции как трябва да стоим на терена. Мислихме да играем повече на преходи, а накрая изглеждаше така, че те са с 10 човека. Хвърлихме се вабанк, искахме да спечелим този мач. Сигурен съм, че ако ни бяха зачели гола, цялата тази емоция щеше да ни доведе до второ попадение.

Червеният картон, контузията на Тошко - това повлия много цялостно. Щастлив съм за реакцията на момчетата през втората част. Има и такива мачове. Всеки искаше да спечели този двубой и да зарадваме хората, които дойдоха. Тези тънки моменти, дали има засада или не, губи се емоцията. Неделев ще направи прегледи. Има проблем в областта на коляното. След прегледите ще имаме повече информация", заяви Балтанов.

Следвай ни:

Снимки: Startphoto

Още от БГ Футбол

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

Заслужава ли медал? “Червеният герой”, който “помогна” за титлата на Левски (видео)

  • 3 май 2026 | 14:28
  • 27990
  • 218
Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

Много битка, но без попадения в сблъсъка между Арда и Черно море

  • 3 май 2026 | 15:23
  • 12698
  • 10
ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

ЦСКА с всичко най-добро срещу Лудогорец (групата на "червените)

  • 3 май 2026 | 14:08
  • 5111
  • 14
Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

Гари Родригес: Невероятно е Левски да е шампион, този клуб го заслужава

  • 3 май 2026 | 13:34
  • 2963
  • 0
Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

Батков: Публиката на Левски е на първо място, след това са треньорският щаб и Наско Сираков

  • 3 май 2026 | 13:28
  • 4468
  • 9
Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

Ивайло Станчев: Победа за самочувствие и увереност

  • 3 май 2026 | 13:27
  • 1341
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

ЦСКА 1:0 Лудогорец, сериозен пропуск на гостите

ЦСКА 1:0 Лудогорец, сериозен пропуск на гостите

  • 3 май 2026 | 20:11
  • 51940
  • 178
Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

Новият голаджия на Локо наказа Ботев, "канарчетата" загубиха и капитана си

  • 3 май 2026 | 18:17
  • 41613
  • 159
Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

Гран При на Маями: Леклер начело зад колата на сигурността (следете на живо)

  • 3 май 2026 | 20:15
  • 4554
  • 1
Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

Груби грешки не попречиха на Манчестър Юнайтед да спечели дербито с Ливърпул

  • 3 май 2026 | 19:25
  • 27776
  • 76
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

  • 3 май 2026 | 16:50
  • 22880
  • 26
Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

Ювентус 0:1 Верона, Влахович се появи в игра

  • 3 май 2026 | 19:49
  • 3384
  • 5