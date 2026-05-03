Лъчезар Балтанов: Днес всичко се обърка! Накрая изглеждаше, че те са с 10 човека

Старши треньорът на Ботев (Пловдив) Лъчезар Балтанов не скри разочарованието си след загубата с 0:2 в дербито с Локомотив. Наставникът на "канарчетата" сподели, че ранният червен картон, който Емерсон Родригес получи, е объркал плановете му.

"Днес всичко се обърка и планът ни за мача отиде на вятъра. Необмислена постъпка на Емерсон, не го приемам. Това ни накара да играем по коренно различен начин от този, който искахме. Искам да поздравя момчетата за реакцията през второто полувреме. Много е тежко, но те показаха дух и воля. Успяхме да се върнем в мача с този гол. Губи се емоцията с тези решения и не ми допада.

На почивката направихме някои корекции как трябва да стоим на терена. Мислихме да играем повече на преходи, а накрая изглеждаше така, че те са с 10 човека. Хвърлихме се вабанк, искахме да спечелим този мач. Сигурен съм, че ако ни бяха зачели гола, цялата тази емоция щеше да ни доведе до второ попадение.

Червеният картон, контузията на Тошко - това повлия много цялостно. Щастлив съм за реакцията на момчетата през втората част. Има и такива мачове. Всеки искаше да спечели този двубой и да зарадваме хората, които дойдоха. Тези тънки моменти, дали има засада или не, губи се емоцията. Неделев ще направи прегледи. Има проблем в областта на коляното. След прегледите ще имаме повече информация", заяви Балтанов.

Снимки: Startphoto