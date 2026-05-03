Вторият капитан на Ботев (Пд) пред напускане

Вторият капитан на Ботев (Пловдив) Николай Минков по всяка вероятност ще напусне "жълто-черния" клуб през лятото. Един от основните играчи на "канарчетата" остана извън групата за градското дерби с Локомотив, а преди това същото се случи и за мачовете с Арда и Добруджа.

"Николай Минков е с изтичащ договор и може би ще търси предизвикателство другаде", отговори треньорът Лъчезар Балтанов на въпрос за отсъствието на 28-годишния национал на България.