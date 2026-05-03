Апостол Попов: Отнеха ми капитанската лента в ЦСКА заради бойкот на лагера в Боровец! Лудогорец беше силен, но имаше и съдийска помощ

Бившият футболист на Ботев и ЦСКА – Апостол Попов сподели интересни истории от миналото в студиото на FootballStorycast. Той разказа каква е била причината за отнетата капитанска лента от ръката му, когато Попов беше част от ЦСКА, а наставник на тима бе Стойчо Младенов. Попов се върна назад в годините и призна огорчението си, че едва на 25 години получава шанс за изява в елита на България.

„Имаше една ситуация преди лагера в Боровец. Дължаха ни пари и целият отбор – треньори, футболисти – решихме да бойкотираме. Нещо нормално, нали? Но аз мразя да правим нещо и да не го довършваме докрай. След един мач Стойчо Младенов ми вика: 'Ти какъв капитан си? Защо не ги напсува, защо не ги стегна?'. Отговорих му, че не съм такъв човек, не мога да ги псувам. И той ми взе лентата: 'Няма да си капитан, Тунчев ще е капитан. Какво да кажа за Лудогорец? Много силен отбор са, поздравления, но печелиха мачовете си с помощ. Няма да забравя един мач за Купата... Станислав Дяков ми влиза с двата крака през кръста! То няма фаул, няма дузпа, няма нищо!".

„Най-важното е никога да не се отказвате. Дори някой треньор да ви каже, че не ставате – не го слушайте. Продължавайте напред и му докажете, че греши. Докажете, че можете, точно както направих аз, когато ме пращаха по 'села и паланки', но аз не спрях. Лекарите ми казват, че съм превъртял километража два-три пъти. В момента пак имам проблеми – скъсах менискус почти от нищото, докато показвам на децата как да се движат. Тялото си отмъщава за всичките тези години натоварване, но ако ме питаш дали бих го направил пак – да, пак бих си дал сърцето за футбола“.