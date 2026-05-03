Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. ЦСКА
  3. Апостол Попов: Отнеха ми капитанската лента в ЦСКА заради бойкот на лагера в Боровец! Лудогорец беше силен, но имаше и съдийска помощ

Апостол Попов: Отнеха ми капитанската лента в ЦСКА заради бойкот на лагера в Боровец! Лудогорец беше силен, но имаше и съдийска помощ

  • 3 май 2026 | 09:08
  • 1074
  • 0
Апостол Попов: Отнеха ми капитанската лента в ЦСКА заради бойкот на лагера в Боровец! Лудогорец беше силен, но имаше и съдийска помощ

Бившият футболист на Ботев и ЦСКА – Апостол Попов сподели интересни истории от миналото в студиото на FootballStorycast. Той разказа каква е била причината за отнетата капитанска лента от ръката му, когато Попов беше част от ЦСКА, а наставник на тима бе Стойчо Младенов. Попов се върна назад в годините и призна огорчението си, че едва на 25 години получава шанс за изява в елита на България.

„Имаше една ситуация преди лагера в Боровец. Дължаха ни пари и целият отбор – треньори, футболисти – решихме да бойкотираме. Нещо нормално, нали? Но аз мразя да правим нещо и да не го довършваме докрай. След един мач Стойчо Младенов ми вика: 'Ти какъв капитан си? Защо не ги напсува, защо не ги стегна?'. Отговорих му, че не съм такъв човек, не мога да ги псувам. И той ми взе лентата: 'Няма да си капитан, Тунчев ще е капитан. Какво да кажа за Лудогорец? Много силен отбор са, поздравления, но печелиха мачовете си с помощ. Няма да забравя един мач за Купата... Станислав Дяков ми влиза с двата крака през кръста! То няма фаул, няма дузпа, няма нищо!".

„Най-важното е никога да не се отказвате. Дори някой треньор да ви каже, че не ставате – не го слушайте. Продължавайте напред и му докажете, че греши. Докажете, че можете, точно както направих аз, когато ме пращаха по 'села и паланки', но аз не спрях. Лекарите ми казват, че съм превъртял километража два-три пъти. В момента пак имам проблеми – скъсах менискус почти от нищото, докато показвам на децата как да се движат. Тялото си отмъщава за всичките тези години натоварване, но ако ме питаш дали бих го направил пак – да, пак бих си дал сърцето за футбола“.

Следвай ни:

Още от БГ Футбол

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 10587
  • 18
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
  • 3382
  • 3
В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

В Северна Македония отразиха триумфа на Серафимов с Левски

  • 3 май 2026 | 06:46
  • 3543
  • 1
Арда и Морето в люта битка за важни точки

Арда и Морето в люта битка за важни точки

  • 3 май 2026 | 06:27
  • 3537
  • 0
И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

И в Аржентина споменаха големия успех на Левски

  • 3 май 2026 | 05:58
  • 3217
  • 2
Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света

Голямата еуфория на “синя” България, която обиколи света

  • 3 май 2026 | 05:36
  • 3198
  • 2
Виж всички

Водещи Новини

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

17 години стигат! Левски сложи край на доминацията на Лудогорец и върна титлата на "Герена"

  • 2 май 2026 | 20:58
  • 243061
  • 966
Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

Рунд пореден от ЦСКА - Лудогорец! И двата отбора ще се борят със зъби и нокти за участие в Европа

  • 3 май 2026 | 07:32
  • 10587
  • 18
Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

Веласкес е петият чужденец шампион начело на Левски

  • 3 май 2026 | 09:21
  • 471
  • 0
Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

Наско Сираков вече е 12-кратен шампион с Левски

  • 3 май 2026 | 08:48
  • 2096
  • 9
Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

Пореден епизод на пловдивското дерби - целта е бараж за Европа!

  • 3 май 2026 | 07:04
  • 3382
  • 3
Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

  • 3 май 2026 | 08:15
  • 2253
  • 0