Шокът на сезона в Португалия: тим от втора дивизия срази Спортинг във финала за купата

Грандът Спортинг (Лисабон) допусна сензационна загуба от втородивизионния Тореензе във финала за Купата на Португалия. Скромният тим се наложи с 2:1 след продължения след победен гол на Стопира в 112-тата минута от дузпа, с което пренаписа историята в местния футбол. Редовното време завърши при 1:1, а при нарушението за наказателния удар Араухо от Спортинг получи директен червен картон.

Тореензе триумфира с единствените си два точни удара в срещата. Още в 4-тата Кевен Зои смълча феновете на Спортинг. Лисабонци успяха да изравнят чак в 54-тата чрез Луис Суарес, но после така и не намериха начин да пречупят противника. В продължения пък развръзката прави купата във витрината на Тореензе.

Отборът е от намиращия в близост до Лисабон град Торес Ведрас. Това е изобщо първият значим трофей за скромния клуб.

Иначе Тореензе е на крачка от промоция в елита, в който за последно беше през сезон 1991/92 г. Съставът завърши трети във втория ешелон и му предстои реванш срещу Каса Пиа от плейофа за оставане/влизане, след като първият мач завърши 0:0.

Спортинг, който взе купата преди година, завършва кошмарен сезон, в който не спечели нищо, след като остана втори в първенството.