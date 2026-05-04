Мистериозни травми в Лудогорец

Трима основни футболисти на Лудогорец отпаднаха от вчерашния мач с ЦСКА, а официалната причина, обявена от лагера на разградчани, бе контузии.

Става въпрос за защитника Диниш Алмейда, халфа Педро Нареси и централния нападател Квадво Дуа. Любопитно е, че всички те бяха титуляри при нулевото равенство в реванша за купата в сряда, като нито един от тях не напусна терена принудително или не даде признаци, че изпитва физически затруднения.

От четвъртък до неделя обаче съставът на "орлите" мистериозно е бил налегнат от серия от травми. Диниш и Нареси са с изтичащи договори и не е изключено някой от тях вече да е изиграл последния си мач със зелената фланелка.