  Лия Каратанчева загуби финала на двойки в Бонита Спрингс

  • 4 май 2026 | 00:31
Лиа Каратанчева загуби финала на двойки на турнирa по тенис на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара.

Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под номер 2, паднаха от Мел Елизабет Гонсалес (Еквадор) и Дария Видманова (Чехия) с 5:7, 3:6 за час и 24 минути на корта.

Каратанчева и Роджърс допуснаха пробив в 12-ия гейм на първия сет и изостанаха в резултата. Във втората част те не удържаха два пъти подаването си, спасиха два мачбола в седмия гейм, но в деветия съперничките им затвориха мача при третата си възможност.

Българката има осем титли на двойки от турнирите на ITF, една от които тази година в Орландо в началото на месец февруари.

Синер постигна експресна победа срещу Зверев и продължи историческата си серия

