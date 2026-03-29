Каратанчева с победа в квалификациите на турнир на WTA

Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

На старта българката победи представителката на Канада Карол Чжао с 6:1, 6:4 за час и 29 минути игра.

Поставената под номер 12 в схемата на кваликациите Каратанчева ще срещне 31-годишната Мириана Тона от Италия в следващия си двубой.

Срещу Чжао българската тенисистка започна категорично с два пробива за аванс от 4:0 и спечели първия сет с 6:1.

Във втората част Лиа Каратанчева отново си осигури солидна преднина от 5:1, преди да допусне серия от три поредни гейма за противничката си, но затвори мача при 6:4 в своя полза.

Снимки: Imago