Очаквайте в 9:00: Александър Димитров и Владимир Николов за подхода и очакванията в двубоя срещу Индонезия
Каратанчева с победа в квалификациите на турнир на WTA

  • 29 март 2026 | 08:07
Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира по тенис на клей от сериите WTA 250 в Богота (Колумбия) с награден фонд 283 347 долара.

На старта българката победи представителката на Канада Карол Чжао с 6:1, 6:4 за час и 29 минути игра.

Поставената под номер 12 в схемата на кваликациите Каратанчева ще срещне 31-годишната Мириана Тона от Италия в следващия си двубой.

Срещу Чжао българската тенисистка започна категорично с два пробива за аванс от 4:0 и спечели първия сет с 6:1.

Във втората част Лиа Каратанчева отново си осигури солидна преднина от 5:1, преди да допусне серия от три поредни гейма за противничката си, но затвори мача при 6:4 в своя полза.

Снимки: Imago

Иван Иванов надви руснак и е на финал в Тарагона

Арина Сабаленка за Коко Гоф преди финала в Маями: Тя е невероятна тенисистка, ще бъде страхотна битка

Синер пречупи Зверев и си гарантира втори финал тази година

Лехечка е първият финалист в Маями

Василев загуби четвъртфинала в Сплит

Генов загуби на двойки в Хърватия

