Топалова с победа в Испания, загуба за Каратанчева

Гергана Топалова се класира за втория кръг на сингъл на турнира на клей за жени в Сабадел (Испания) с награден фонд 30 000 долара. Българката победи на старта представителката на домакините Лусия Санчес с 6:2, 6:2 за час и 31 минути. Топалова поведе с 4:0 по пътя към успеха в първия сет. Във втората част тя спечели три поредни гейма, за да затвори мача.

Във втория кръг тя ще играе срещу първата поставена Елена Приданкина (Русия).

Лиа Каратанчева загуби в първия кръг на сингъл от Анджелина Волощук (Португалия) с 6:7(5), 4:6 за 2 часа и 14 минути игра. Българката навакса пасив от 2:5, за да стигне до тайбрек в първия сет, в който отстъпи с 5:7. Във втората част Каратанчева допусна шест пробива и загуби с 4:6.

Тя отпадна и в първия кръг на двойки на турнира в Сабадел.