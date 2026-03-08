Популярни
Каратанчева не даде сет на французойка в Анталия

  • 8 март 2026 | 11:58
  • 340
  • 1
Каратанчева не даде сет на французойка в Анталия

Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лиа Каратанчева се класира за втория кръг на квалификациите на турнира на клей от категория WТА 125 в Анталия (Турция) с награден фонд 115 000 долара.

Каратанчева победи осмата поставена в пресявките и номер 215 в световната ранглиста Кло Паке (Франция) с 6:4, 6:2. Срещата продължи 85 минути.

Българката на два пъти пропиля аванс от пробив в първия сет, но с нов брейк в десетия гейм го спечели с 6:4. Тя допусна пробив още в първия гейм на втората част, но след това взе следващите четири гейма за 4:1. При 5:2 националката стигна до нов пробив и затвори мача в своя полза.

За място в основната схема Каратанчева ще играе срещу друга французойка - Карол Моне, която е поставена под номер 3 в квалификациите и заема 183-то място в световната ранглиста.

