Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун

Президентът Илияна Йотова ще бъде патрон на Световното първенство за спортисти със синдром на Даун, което ще се проведе от 13 до 19 юни в София.

“За нас е огромна чест президентът Илияна Йотова да приеме ролята на патрон на Световното първенство. Това е силен знак за подкрепа към каузата ни и към всички спортисти, които с упоритост, талант и вдъхновение показват, че спортът няма граници. Събитието е важна стъпка към приобщаването на различните спортисти и към утвърждаването на ценностите на равенство, уважение и солидарност. Убедени сме, че София ще бъде домакин на едно незабравимо първенство, което ще обедини хора от цял свят в името на спорта и човешките ценности“, заяви Слав Петков, президент на Федерацията по адаптирана физическа активност (ФАФА).

Посланици на шампионата са двама от най-обичаните български спортисти - олимпийският, световен и европейски шампион Карлос Насар и най-добрият роден тенисист Григор Димитров, а лица на спортната и художествената гимнастика са олимпийските вицешампиони Красимир Дунев и Боряна Калейн.

На Световното първенство, организирано от ФАФА, ще участват над 400 спортисти от повече от 40 държави, които ще се състезават в пет дисциплини - спортна и художествена гимнастика, тенис на корт, тенис на маса и лека атлетика.