Зверев подчини сензацията Блокс и ще търси край на кошмарната си серия срещу Синер

Александър Зверев, поставен под номер две в схемата, сложи край на забележителното представяне на Александър Блокс в Мадрид след убедителна победа с 6:2, 7:5. С този успех германецът достигна до своя четвърти финал на турнира в испанската столица.

Така Зверев се нареди до Роджър Федерер и Рафаел Надал като третия тенисист с подобно постижение в историята на надпреварата. В неделя той ще се изправи срещу световния номер едно Яник Синер в петия им пореден финал от сериите „Мастърс“. Германецът обаче не е печелил срещу Синер в последните им осем сблъсъка.

Зверев наложи волята си още от първия гейм, като демонстрира сила и постоянство в ударите си, с каквито 21-годишният Блокс не се беше сблъсквал през цялата седмица. Белгиецът, който по пътя към полуфиналите отстрани играчи като Феликс Оже-Алиасим, Франсиско Серундоло и Каспър Рууд, усети огромната разлика в опита на това ниво. За Зверев това беше 30-а победа в Мадрид.

Във втория сет Блокс оказа по-сериозна съпротива, но Зверев запази самообладание и затвори мача при 7:5.

„Много съм щастлив, че съм на финал“, заяви германецът. - Имах доста тежки битки, особено в началото на турнира. Очаквам с нетърпение да играя отново с Яник и се надявам на оспорван мач. По-добрият ще победи в неделя.“

Jannik Sinner and Alexander Zverev will face each other in the final of Madrid.



Jannik leads the head to head 9-4.



He’s also won their last 8 meetings, which includes 3 meetings this year.



Jannik has also won 11 consecutive sets against him.



But Zverev is a 2-time champion… pic.twitter.com/bNvPhL0EWo — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 1, 2026

Блокс напуска Мадрид, след като влезе в основната схема в последния момент, изкачи се с 34 места до номер 35 в ранглистата на живо и стана третият белгиец, достигнал полуфинал на турнир от сериите „Мастърс 1000“ от създаването им през 1990 г. Седмицата беше истинска заявка за бъдещи успехи.

На финала в неделя Зверев ще срещне познат и страховит противник. Това ще бъде петият пореден сблъсък между него и Синер на финал от „Мастърс 1000“. Италианецът спечели всичките им четири предишни срещи на това ниво – в Париж, Индиън Уелс, Маями и Монте Карло, без да загуби нито един сет. Той води с 9:4 в общия баланс помежду им, като е спечелил последните им осем мача.

Синер вече е само на победа от умопомрачителен рекорд

„Не мисля, че върху него ще има по-голямо напрежение, защото когато си номер 1 в света, си под напрежение всяка седмица. Мисля, че е свикнал. В момента тенисът изглежда много, много лесен за него. Може би в неделя ще успея да го затрудня малко повече", коментира Зверев.

Синер от своя страна ще се бори за пета поредна титла от сериите „Мастърс 1000“ – постижение, което нито един играч не е постигал в историята на тези турнири.

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages