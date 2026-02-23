Популярни
Каратанчева отпадна от квалификациите в Мексико

  • 23 фев 2026 | 03:59
  • 267
  • 0
Националката на България за „Били Джийн Кинг Къп“ Лия Каратанчева загуби във втория кръг на квалификациите на сингъл на турнира по тенис на твърди кортове от категория УТА 500 в Мерида (Мексико) с награден фонд от 1,2 милиона долара.

Българката отстъпи пред бившата номер 38 в световната ранглиста от Хедър Уотсън (Великобритания) с 3:6, 6:4, 5:7. Двубоят продължи два часа и 49 минути.

22-годишната Каратанчева загуби първия сет след единствен пробив в четвъртия гейм. Тя поведе с 3:0 във втората част, допусна изравняване при 3:3, но с пробив в десетия гейм изравни резултата в сетовете. В третия решителен сет националката взе аванс от 2:0, но не успя да задържи преднината си и резултатът стана 2:2. Уотсън поведе с пробив за 4:3, а при 5:4 сервираше за спечелване на мача. Това не пречупи българката, която спаси един мачбол и при четвъртата си възможност върна пробива за 5:5. След това обаче Каратанчева загуби следващите два гейма, а с това и срещата.

В първия кръг на квалификациите Каратанчева елиминира номер 197 в световната ранглиста при жените Кайла Крос (Канада) с 6:2, 6:4.

