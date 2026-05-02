  • 2 май 2026 | 08:01
Каратанчева ще играе на финала на двойки в САЩ

Лия Каратанчева се класира за финала на двойки на турнирa по тенис на клей в Бонита Спрингс (САЩ) с награден фонд 100 хиляди долара. Българката и Анна Роджърс (САЩ), поставени под номер 2, победиха на полуфиналите третите в схемата Ингрид Нийл (Естония) и Абигейл Ренчели (САЩ) с 6:4, 6:1 за 73 минути на корта.

Те направиха един пробив в третия гейм по пътя към успеха в първия сет, а във втората част доминираха изцяло и без проблеми затвориха мача.

За титлата Каратанчева и Роджърс с победителките от другия полуфинал Мел Елизабет Гонсалес (Еквадор)/Дария Видманова (Чехия) и Мария Лурдес Карле (Аржентина)/Елизабет Мандлик (САЩ).

Българката има осем титли на двойки от турнирите на ITF, една от които тази година в Орландо в началото на месец февруари.

