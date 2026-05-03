Кими Антонели: Това е само началото, пътят е много дълъг

  • 3 май 2026 | 22:40
  • 328
  • 0

Андреа Кими Антонели заяви след спечелената от него трета поредна победа във Формула 1 по време на Гран При на Маями, че това е само началото и добави, че в отбора на Мерцедес работят много здраво.

Този успех на италианеца не дойде толкова лесно, колкото тези в Китай и Япония, където той имаше значително предимство като чиста скорост. На финала на състезанието в Маями Антонели спечели с едва 3.2 секунди пред Ландо Норис, когото пилотът на Мерцедес изпревари с пресичаща стратегия в средата на дистанцията.

„Стартът не беше толкова лош, колкото вчерашния, беше малко по-добре. Не очаквах Шарл да спре толкова рано и блокирах гумата си, за да го избегна. Имах късмет с това, което се случи във втория завой (завъртането на Верстапен), след това допуснах лека грешка с използването на енергията, опитвайки се да изпреваря Шарл и загубих позиция от Ландо.

„След това темпото беше силно. Успях да остана близо. Отборът направи страхотна стратегия. Направихме голямо пресичане и успяхме да спечелим, въпреки че не беше лесно“, коментира Антонели.

„Това е само началото, пътят е много дълъг. Работим много здраво и отборът върши невероятна. Без тях, аз нямаше да съм тук, така че има благодаря и на тях, и на моето семейство. Ще се насладя на тази победа и след това се връщам на работа“, добави италианецът, когато му беше казано, че той е първият пилот в историята на Формула 1, който печели първите си три победи от полпозишъна.

