Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул

4-кратният световен шампион Макс Верстапен повдигна леко завесата към подобрението в представянето на Ред Бул след принудителната априлска пауза.
В Маями Верстапен демонстрира много по-добро темпо в сравнение с първите три кръга, а също така вчера успя да се пребори за второ място на старта за основното състезание днес.
Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1
„Промените не се дължат само на подобренията по аеродинамиката или нови компоненти, част от по-добрата работа на колата идва и от системата за управление – обясни Верстапен. – Преди това нещо определено не беше наред с управлението на колата. Най-накрая екипът успя да отстрани това и сега поне управлението е нормално.
Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?
„От първата обиколка на теста в Барселона твърдях, че нещо не е наред с управлението, но беше трудно да открием какво точно е това. Сега най-накрая е оправено.“
Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник
Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)
Снимки: Gettyimages