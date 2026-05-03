  Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул

Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул

  • 3 май 2026 | 17:31
4-кратният световен шампион Макс Верстапен повдигна леко завесата към подобрението в представянето на Ред Бул след принудителната априлска пауза.

В Маями Верстапен демонстрира много по-добро темпо в сравнение с първите три кръга, а също така вчера успя да се пребори за второ място на старта за основното състезание днес.

„Промените не се дължат само на подобренията по аеродинамиката или нови компоненти, част от по-добрата работа на колата идва и от системата за управление – обясни Верстапен. – Преди това нещо определено не беше наред с управлението на колата. Най-накрая екипът успя да отстрани това и сега поне управлението е нормално.

„От първата обиколка на теста в Барселона твърдях, че нещо не е наред с управлението, но беше трудно да открием какво точно е това. Сега най-накрая е оправено.“

Снимки: Gettyimages

