Верстапен обясни част от прогреса на Ред Бул

4-кратният световен шампион Макс Верстапен повдигна леко завесата към подобрението в представянето на Ред Бул след принудителната априлска пауза.

В Маями Верстапен демонстрира много по-добро темпо в сравнение с първите три кръга, а също така вчера успя да се пребори за второ място на старта за основното състезание днес.

Президентът на ФИА мисли, че Верстапен няма да напусне Формула 1

„Промените не се дължат само на подобренията по аеродинамиката или нови компоненти, част от по-добрата работа на колата идва и от системата за управление – обясни Верстапен. – Преди това нещо определено не беше наред с управлението на колата. Най-накрая екипът успя да отстрани това и сега поне управлението е нормално.

Ще продължи ли победната серия на Андреа Кими Антонели и в Маями?

„От първата обиколка на теста в Барселона твърдях, че нещо не е наред с управлението, но беше трудно да открием какво точно е това. Сега най-накрая е оправено.“

Жалко! Никола Цолов отпадна още в първия завой след удар от съперник

Програма на уикенда за Гран При на Маями във Формула 1 (обновена)

Следвай ни:

Снимки: Gettyimages