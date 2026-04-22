Черноморец (Балчик) с категоричен успех

Черноморец (Балчик) надигра у дома Фратрия II (Варна) с 3:0. Срещата е от 27-ия кръг на Североизточната Трета лига. Гостите трябва да са доволни, че загубиха само с толкова. Още поне десетина пропуски пред гола направи съперника им. Топката се разиграваше предимно в половината на дубъла. Опасните атаки на футболистите от Балчик следваха една подир друга. Селекцията на Ивайло Станчев поведе с куриозно попадение. Случи се в 49-ата минута. Тогава Георги Иванов изпълни късо аут към вратаря си. В стремежа си да намери съотборник, стражът подаде топката на Кристо Яначков, който направи няколко крачки и заби кълбото в горния ляв ъгъл на вратата – 1:0. В 58-ата минута Иван Томов изпълни дузпа, но вратаря на варненци изби топката. В друга ситуация, Томов уцели и гредата. В 69-ата минута, топката влезе във вратата на гостите, но съдията не зачете попадението, отсъждайки засада. Секунди по-късно Мартин Янакиев вкара с глава. В хода на двубоя, той уцели и веднъж гредата. Единствената голова ситуация за дубъла беше в 74-ата минута, когато Максим Маринов прехвърли вратаря Денислав Стойчев, но топката кацна на напречната греда и излезе в аут. Иван Жечков подаде от аутлинията и Никола Владев фиксира отблизо окончателното 3:0 в 86-ата минута.