»
  3. Черноморец (Балчик) вкара седем пъти в Добрич

  • 15 апр 2026 | 18:10
  • 470
  • 0
Черноморец (Балчик) разгроми Рилци в Добрич със 7:0. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Топката се разиграваше предимно в половината на домакините. Още можеха да вкарат футболистите на Ивайло Станчев. Те взеха категорична преднина още до почивката. С хеттрик за голеадата допринесе Мартин Янакиев. Два пъти се разписа Стефан Митев. По-веднъж мрежата разтресоха влезлите като резерви Ивайло Попов и Иван Иванов. Добричкият тим доигра заключителният половин час с намален състав, защото в 61-ата минута Гюрсел Осман извърши нарушение и беше отстранен с червен картон. Той отправи единствения опасен удар към вратата на Черноморец, но стража му Денислав Стойчев хвана топката в 29-ата минута.

Още от БГ Футбол

Без сериозни контузии в ЦСКА след дербито с Левски

Без сериозни контузии в ЦСКА след дербито с Левски

  • 15 апр 2026 | 15:22
  • 685
  • 2
България WU19 загуби от Израел в последната си квалификация

България WU19 загуби от Израел в последната си квалификация

  • 15 апр 2026 | 15:16
  • 631
  • 0
Спартак (Варна) потегли за София без двама от основните си играчи

Спартак (Варна) потегли за София без двама от основните си играчи

  • 15 апр 2026 | 14:53
  • 1472
  • 2
Леандро Годой със силни думи за гола в дербито с Левски

Леандро Годой със силни думи за гола в дербито с Левски

  • 15 апр 2026 | 14:22
  • 1323
  • 6
Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

Обявиха къде и с кой играе България преди гостуването в Молдова

  • 15 апр 2026 | 14:21
  • 9516
  • 11
Геша: Помогнахме им да ни разбият

Геша: Помогнахме им да ни разбият

  • 15 апр 2026 | 13:51
  • 1571
  • 2
Водещи Новини

Черно море 0:3 ЦСКА 1948

Черно море 0:3 ЦСКА 1948

  • 15 апр 2026 | 18:01
  • 9005
  • 92
11-те на Арда и Лудогорец

11-те на Арда и Лудогорец

  • 15 апр 2026 | 19:23
  • 818
  • 0
Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 0:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

Полуфинал №4 в efbet Супер Волей: Нефтохимик 0:1 Локомотив Авиа! Следете мача ТУК!

  • 15 апр 2026 | 19:31
  • 1658
  • 0
Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

Преслав Петков в Block Out: Целта е медал от Европейското

  • 15 апр 2026 | 12:11
  • 11169
  • 4
Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

Има ли кой да притесни Карлос Насар на Европейското?

  • 15 апр 2026 | 15:51
  • 7500
  • 5
Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

Зафето: Предложих Кристиан Димитров на ЦСКА, но отказаха

  • 15 апр 2026 | 13:02
  • 13920
  • 44