Черноморец (Балчик) вкара седем пъти в Добрич

Черноморец (Балчик) разгроми Рилци в Добрич със 7:0. Срещата е от 26-ия кръг на Североизточната Трета лига. Топката се разиграваше предимно в половината на домакините. Още можеха да вкарат футболистите на Ивайло Станчев. Те взеха категорична преднина още до почивката. С хеттрик за голеадата допринесе Мартин Янакиев. Два пъти се разписа Стефан Митев. По-веднъж мрежата разтресоха влезлите като резерви Ивайло Попов и Иван Иванов. Добричкият тим доигра заключителният половин час с намален състав, защото в 61-ата минута Гюрсел Осман извърши нарушение и беше отстранен с червен картон. Той отправи единствения опасен удар към вратата на Черноморец, но стража му Денислав Стойчев хвана топката в 29-ата минута.