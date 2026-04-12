Черноморец (Балчик) удари Бенковски

Черноморец (Балчик) надигра гостуващия му Бенковски (Исперих) с 3:1. Срещата е от 25-ия кръг на Североизточната Трета лига. Заслужен успех за селекцията на Ивайло Станчев, с оглед случилото се на терена. Футболистите му взеха инициативата още от самото начало. В 7-ата минута Стефан Митев пропусна отлична възможност да открие резултата. Той подаде и Кристо Яначков разтресе мрежата на Бенковски, след половин час. Към края на първата част, Златин Станков от гостите отправи реплика към съдията и той му вдигна червен картон. Футболистите от Балчик изпълниха център за второ полувреме, проведоха многоходова атака, без да позволят на съперника да докосне топката, Теодор Тотев я продължи с пас към Яначков, който преодоля вратаря и вкара за втори път. Само след 120 секунди рефера отсъди дузпа, която Марин Петков превърна в гол за 2:1. Капитанът на домакините Мирослав Начев постави точка на спора с попадението си в 57-ата минута. В оставащото време до края, футболистите на Черноморец можеха да вкарат още.

